Российские государственные сайты начали «эвакуировать» из-за границы

Как пишет «Коммерсант», вице-премьер Дмитрий Чернышенко поручил Минцифры подготовить меры по защите информационной инфраструктуры страны. Теперь все госсайты должны перейти на использование DNS-серверов, находящихся в России, удалить из шаблонов страниц весь код JavaScript, загружаемый с иностранных ресурсов, отказаться от иностранного хостинга, а также переместиться в доменную дозу .ru и усложнить «парольную политику».

В Минцифры говорят, что эти меры необходимы для защиты от кибератак. Источник в правительстве пояснил, это также должно помочь в случае отказа в обслуживании со стороны зарубежных хостингов.