Российские государственные сайты начали «эвакуировать» из-за границы

Наука и технологии
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Российские государственные сайты начали «эвакуировать» из-за границыИм нужно отказаться от иностранных хостингов
Правительство поручило всем государственным сайтам до 11 марта перейти на использование российской системы доменных имен, а также отказаться от иностранных хостингов и других сервисов.
Как пишет «Коммерсант», вице-премьер Дмитрий Чернышенко поручил Минцифры подготовить меры по защите информационной инфраструктуры страны. Теперь все госсайты должны перейти на использование DNS-серверов, находящихся в России, удалить из шаблонов страниц весь код JavaScript, загружаемый с иностранных ресурсов, отказаться от иностранного хостинга, а также переместиться в доменную дозу .ru и усложнить «парольную политику».
В Минцифры говорят, что эти меры необходимы для защиты от кибератак. Источник в правительстве пояснил, это также должно помочь в случае отказа в обслуживании со стороны зарубежных хостингов.
Источник: Коммерсант