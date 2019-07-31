Российские гусеничные машины стали в пять раз опаснее для противника

Модернизацию БМД-2 проводит ОАО «Конструкторское бюро приборостроения». Машины проходят капитальный ремонт и получают модуль «Берег» (или неофициально «мини-Бережок»).

Как пишет ТАСС, ссылаясь на источники в оборонно-промышленном комплексе, у модуля одноместная башня. Если сравнивать его с аналогичным «Бережком», то становится понятно, что из «мини-версии» исключены место и прицел командира. В состав же модуля входит «комбинированный прицел наводчика со стабилизированным полем зрения, автомат сопровождения целей, два вычислителя-стабилизатора».

О модернизации БМД-2 стало известно в декабре 2018 года. Пройдут её 600 боевых машин.