Российские и китайские учёные создали сверхпрочный титан с рекордной прочностью

Исследователи из Петербурга, Уфы и Нанкина провели эксперименты, в ходе которых наноструктурированный титан обрабатывали особым способом — дважды скручивали под высоким давлением и затем нагревали. Благодаря этому материал стал гораздо прочнее обычного горячекатаного титана: предел прочности нового титана достиг 1510 МПа, тогда как у обычного — около 680 МПа.

Учёные выяснили, что высокая прочность связана с тем, что на границах мелких зерен скапливаются примеси — в частности, атомы железа. Эти примеси влияют на структуру металла и мешают движению дефектов внутри материала, что и повышает его прочность.

Такие сверхпрочные материалы могут быть полезны для создания долговечных и гибких изделий, например, зубных имплантов и других медицинских конструкций.