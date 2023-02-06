Российские интернет-магазины начали требовать установку отечественного TLS-сертификата

Такие предупреждения заметили на сайтах «Афиши» (в разделе покупки билетов), магазинов «Вкусвилл» и DNS, Мытищинского театра драмы и комедии «ФЭСТ». На «Афиши» и вовсе говорится, что без установки сертификата или использования российского браузера оплата невозможна.

Театр «ФЭСТ» пишет, что это связано со «срочным переходом всех платежей в интернете на российские сертификаты безопасности».

В Сбере уточнили, что оплата может проходить и без этого. Однако «переход сайтов, рабочих ресурсов и систем «Сбера» на отечественные сертификаты обеспечит независимость от зарубежных удостоверяющих центров и гарантирует безопасный доступ пользователям».