Российские интернет-магазины пожаловались на ограничения в доставке заказов

Об этом ТАСС рассказал глава Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артём Соколов. По его словам, по причине неоднозначного правоприменения и различных трактовок возникли проблемы с логистикой. В частности, сотрудникам доставки приходится «объяснять каждому, почему тебе не запрещено въезжать, торговать». Соколов сообщил, что курьерские автомобили нередко останавливают. Кроме того, к началу недели в регионах было закрыто около двух тысяч пунктов выдачи заказов (ПВЗ).

Глава АКИТ считает, что необходимо ввести единый подход к регулированию дистанционной торговли.

ТАСС также сообщило, что Национальная ассоциация дистанционной торговли (НАДТ, в составе: логистические компании СДЭК, Boxberry, интернет-магазины и интернет-компания eBay) попросила у Роспотребнадзора «обеспечить свободное перемещение автомобильного транспорта, курьеров, водителей и экспедиторов, осуществляющих доставку и перемещение товаров (в т.ч. товаров первой необходимости)».