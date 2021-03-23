Российские истребители и бомбардировщики протестируют в Арктике

Как пишет издание «Известия», на Северный флот в ближайшее время перебросят подразделение бомбардировщиков Су-34 . Также в Заполярье хотят провести учебно-боевую обкатку новейших истребителей Су-35. А вот самолёт-амфибия Бе-200 уже испытывают на на Земле Франца-Иосифа.

Журналисты отметили, что в последние несколько месяцев появилось несколько сообщений об усилении авиационного присутствия на севере России.

Эксперт рассказал, что в арктических условиях эксплуатировать и обслуживать самолёты нужно иначе. Могут возникать проблемы с оборудованием. Перед использованием в Арктике следует проверить системы управления вооружением. Кроме того, в Заполярье навигационное оборудование работает несколько иначе.