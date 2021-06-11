Российские истребители МиГ-31 вооружат новыми ракетами

Издание «Известия» напоминает, что самолёты МиГ-31БМ были созданы в основном для боя на больших дистанциях. Однако сегодня они могут встретиться в воздухе и с малозаметными беспилотниками, и с высокоскоростными ракетами. Поэтому истребителям нужен универсальный набор вооружения.

Новые ракеты значительно расширят возможности самолёта. Они могут работать по более скоростным целям. Максимальная дальность их пуска составляет 40 километров. Ракетами можно стрелять и «в упор» с минимальной дистанции до объекта в триста метров. У новых боеприпасов есть и вариант, созданный для применения из внутренних отсеков истребителей пятого поколения Су-57.