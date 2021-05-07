Российские истребители МиГ-35 смогут применять любое авиационное оружие

Об этом сообщил представитель российской самолётостроительной корпорации «МиГ» Мушег Балоян. По его словам, МиГ-35 способен использовать всю номенклатуру существующего авиационного вооружения, в том числе перспективные образцы.

Специалисты сравнил МиГ-35 с предшественником МиГ-29. Он рассказал, что с точки зрения вооружения и оснащения первый самолёт превосходит второй. У МиГ-35 есть новые радиолокационная и оптико-локационная станции, новая нашлемная система целеуказаний, современные ракеты класса «воздух — воздух» и «воздух — поверхность», а также авиационные бомбы. При этом самолёт сохранил неприхотливость в обслуживании и возможность взлёта с грунта.

Первыми МиГ-35 получат лётчики авиационной группы высшего пилотажа «Стрижи».