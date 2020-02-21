Российские истребители научат автоматической посадке

Речь идёт о самолётах МиГ-29М/М2 и МиГ-35. В них будет внедрена система автоматической посадки, разработанная инженерами корпорации.

Специалисты «МиГ» уже получили патент на данную систему. Она подразумевает автоматическое управление самолётом при заходе на посадку. Это позволит повысить безопасность пилотирования в сложных метеоусловиях, помочь «лётчику выйти на глиссаду в автоматическом режиме и за меньшее время, продолжить снижение до появления видимости».

Система включает в себя ряд инновационных блоков, приводов и комплексов, в том числе навигационно-измерительный. Преимущества разработки уже проверили на испытаниях. Лётчики оценили её положительно.