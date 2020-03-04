Российские истребители оснастят «умной» защитой от перегрузок

Автоматизированную систему защиты от превышения нагрузок создали в российской самолётостроительной корпорации «МиГ». Её уже внедряют на современных самолётах предприятия.

Сообщается, что современные авиационные комплексы работают при перегрузках до 9G. Однако лётчику приходится постоянно отслеживать режимы пилотирования во время воздушного боя.

Интеллектуальная система поможет пилоту сконцентрироваться на выполнении задачи, не отвлекаясь на датчики. Также в новой системе есть возможность превышения критической перегрузки в диапазоне 1–2G.

Напомним, недавно СМИ также сообщили, что новейшие истребители МиГ смогут совершать посадку в беспилотном режиме.