Российские истребители отработали уничтожение врага в стратосфере

Су-34 поднялись на высоту в 15 километров. Там они набрали сверхзвуковую скорость, отработали перехват и уничтожение условного врага. Отмечается, что истребители действовали без привлечения наземных систем противовоздушной обороны.

В начале года стало известно, что Воздушно-космические силы (ВКС) России получат новые сверхзвуковые истребители-бомбардировщики Су-34 с индексом НВО («Новые возможности»). Они создавались с учётом боевого опыта, полученного в Сирии.