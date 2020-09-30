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Российские истребители отработали уничтожение врага в стратосфере
Испытания показали на видео
Российские многофункциональные истребители-бомбардировщики Су-34 отработали уничтожение врага в нижнем слое стратосферы. Полёты проводили ночью.
Как пишет «Лента.ру», в испытаниях участвовали самолёты авиационной дивизии Центрального военного округа, расположенной в Челябинской области. Они впервые совершили ночной полёт в нижний слой стратосферы для ликвидации «противника». Кадры испытаний показал телеканал «Звезда».
Су-34 поднялись на высоту в 15 километров. Там они набрали сверхзвуковую скорость, отработали перехват и уничтожение условного врага. Отмечается, что истребители действовали без привлечения наземных систем противовоздушной обороны.
В начале года стало известно, что Воздушно-космические силы (ВКС) России получат новые сверхзвуковые истребители-бомбардировщики Су-34 с индексом НВО («Новые возможности»). Они создавались с учётом боевого опыта, полученного в Сирии.