Российские истребители-перехватчики показали удивительные боевые манёвры

Все элементы выполнили лётчики морской авиации Тихоокеанского флота на Камчатке. Они показали «бочку», маневрирование с большими углами крена по восходящей и нисходящей траекториям полёта, а также с большими углами набора высоты и снижения.

Сообщается, что лётчики не только отработали навыки пилотирования, но и натренировали устойчивость к длительным перегрузкам при выполнении виражей на предельных скоростях самолёта.

Напомним, МиГ-31 — всепогодный сверхзвуковой истребитель-перехватчик дальнего радиуса действия. Этот аппарат стал первым советским самолётом четвёртого поколения. Машина может перехватывать и уничтожать воздушные цели на различных высотах в темноте и при свете.