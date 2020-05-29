Российские истребители перехватили американские бомбардировщики над Чёрным и Балтийским морями

Сообщается, что в воздух для перехвата подняли истребители Су-27П и Су-30СМ из состава дежурных сил противовоздушной обороны (ПВО) Южного военного округа. Они приблизились к иностранным самолётам, опознали их — оказалось, что это стратегические бомбардировщики В-1В Военно-воздушных сил (ВВС) США. После этого, американские самолёты изменили направление полёта от государственной границы России.

Отмечается, что манёвры российских истребителей проходили в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. Выполнив задачу, Су-27П и Су-30СМ вернулись на аэродромы базирования.

Напомним, на днях представители Военно-морских сил (ВМС) США обвинили экипажи двух российских самолётов Су-35 в «небезопасном» перехвате американского Poseidon P-8A.