Российские истребители перехватили американский стратегический бомбардировщик

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Национальный центр управления обороной РФ. Сегодня, 26 сентября, радиолокационные средства дежурных по ПВО сил Восточного военного округа обнаружили над акваторией Тихого океана воздушную цель. Она приближалась к границе воздушного пространства России.

Чтобы определить, что это за объект, в воздух подняли три истребителя Су-35С из состава дежурных по ПВО сил Восточного военного округа. Экипажи опознали цель как стратегический бомбардировщика В-52Н ВВС США. Нарушения государственной границы РФ в итоге не было. Самолёты также не сближались в воздухе на опасное расстояние.

«Полёт российских истребителей выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства», — отметили в Национальном центре управления обороной РФ.