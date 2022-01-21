Российские истребители сравнили с украинскими

Су-27 считался самым мощным истребителем Советского Союза на момент его распада. С тех пор однако Украина не занималась его модернизацией и перевооружением. А вот в России на основе самолёта разработали новый Су-35. Поэтому он имеет преимущества по всем характеристикам.

У Су-35 снижена заметность, он несёт больше топлива, что увеличивает дальность полёта, у двигателя тут большая тяга. У российского самолёта лучше авионика: РЛС «Ирбис-Э» с фазированной антенной решёткой. Дальность обнаружения целей у Су-27 составляет составляет всего 80 км, а у Су-35 — 400 км.

Конечно, у российского самолёта лучше вооружение — используются ракеты Р-77 и Р-37М. В целом, у Су-35 есть значительное преимущество в ближнем бою. Даже если Су-27 будет больше по количеству, российский самолёт вряд ли понесёт потери в воздушном бою.