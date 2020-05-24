Российские истребители Су-27 отработали перехват самолёта-нарушителя границы

Об этом журналистам сообщила пресс-служба Балтийского флота. Сообщается, что звено истребителей Су-27 провело учебный воздушный бой и выполнило перехват воздушной цели над Калининградской областью.

В частности, самолёты отработали поиск нарушителя, а также атаку на него с отклонением от ракет, которые противник выпускать для защиты.

Напомним, Су-27 — это многоцелевой всепогодный сверхзвуковой тяжёлый истребитель четвёртого поколения. Разработан в ОКБ Сухого. В 2019 году, например, Су-27 перехватил приближающийся к российской границе шведский самолёт-разведчик. А в апреле уже два истребителя сопроводили самолёт F-16 бельгийских ВВС над Балтийским морем.