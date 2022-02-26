Российские карты Mastercard санкционных банков перестанут приниматься в иностранных интернет-магазинах

Наука и технологии
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Российские карты Mastercard санкционных банков перестанут приниматься в иностранных интернет-магазинахИ вообще за границей
Mastercard предупредила попавшие под санкции российские банки об их исключении из системы. Теперь карты этих банков не будут работать за рубежом и в иностранных интернет-магазинах.
Это касается банков ВТБ, «Открытие», Совкомбанк, Промсвязьбанк и Новикомбанк. Отмечается, что внутри России операции остановлены не будут.
Участие банков в системе приостанавливается с 16:00–17:00 мск 26 февраля. Mastercard приняла такое решение, так как банки не должны причинять вред репутации «знаков».
Представитель Национальной системы платёжных карт (НСПК) напомнил, что по картам международных платёжных систем, выпущенным банками, попавшими под санкции, будут недоступны операции с помощью Apple Pay, Google Pay.
Клиенты ВТБ, «Открытия», Совкомбанка, Промсвязьбанка и Новикомбанка, которые сейчас оказались за рубежом, могут совершить рублёвый перевод с неё на карту другого банка, не находящегося под санкциями.
Источник: РБК