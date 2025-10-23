Российские хакеры из Killnet взломали базу данных продавцов дронов для ВСУ

Опубликовано 23 октября 2025, 09:451 мин.
Российские хакеры из Killnet взломали базу данных продавцов дронов для ВСУЧто удалось узнать
Российская хакерская группировка Killnet заявила о взломе базы данных крупнейшего маркетплейса производителей дронов для Вооружённых сил Украины. Об этом пишет Газета.ру со ссылкой на РИА Новости и представителя группы с ником KillMilk.
По словам хакеров, они получили доступ к личной информации продавцов беспилотников, включая электронные почты, номера телефонов, адреса лабораторий и ФИО. Для этого Killnet атаковали одного из руководителей Министерства цифровой трансформации Украины.
В подтверждение своих заявлений хакеры опубликовали фотографию карты с названием «Объединённые силы „Коалиции желающих“» от 16 апреля 2025 года. По их словам, карту они получили после взлома локальной сети канцелярии Вооружённых сил Франции. На карте отображена схема размещения иностранных военных на территории Украины.