Российские хакеры из Killnet взломали базу данных продавцов дронов для ВСУ

По словам хакеров, они получили доступ к личной информации продавцов беспилотников, включая электронные почты, номера телефонов, адреса лабораторий и ФИО. Для этого Killnet атаковали одного из руководителей Министерства цифровой трансформации Украины.

В подтверждение своих заявлений хакеры опубликовали фотографию карты с названием «Объединённые силы „Коалиции желающих“» от 16 апреля 2025 года. По их словам, карту они получили после взлома локальной сети канцелярии Вооружённых сил Франции. На карте отображена схема размещения иностранных военных на территории Украины.