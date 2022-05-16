Российские хакеры объявили кибервойну 10 странам

В Killnet сказали, что два месяца изучали «государства, поддерживающие нацистов и русофобию». Далее хакеры громко заявили, что мирным гражданам этих стран ничего не угрожает, но правительства их будут ликвидированы.

11 мая итальянские СМИ сообщали о кибератаке на сайты Сената и Минобороны Италии. Killnet заявила, что таким образом «проводила учения».

Ранее другая хакерская группировка Anonymous взяла на себя ответственность за взлом российского видеосервиса Rutube. Сайт не работал несколько дней. В своём обращении хакеры рассказали, что даже заблокировали физический доступ сотрудникам сервиса.