Российские хакеры объявили кибервойну 10 странам

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Российские хакеры объявили кибервойну 10 странамНа другой стороне уже «воюют» Anonymous
В Telegram-канале российской хакерской группировки Killnet появилось обращение с угрозами. Хакеры официально объявили кибервойну правительству десяти стран, «поддерживающих нацистов и русофобию».
В Killnet сказали, что два месяца изучали «государства, поддерживающие нацистов и русофобию». Далее хакеры громко заявили, что мирным гражданам этих стран ничего не угрожает, но правительства их будут ликвидированы.
11 мая итальянские СМИ сообщали о кибератаке на сайты Сената и Минобороны Италии. Killnet заявила, что таким образом «проводила учения».
Ранее другая хакерская группировка Anonymous взяла на себя ответственность за взлом российского видеосервиса Rutube. Сайт не работал несколько дней. В своём обращении хакеры рассказали, что даже заблокировали физический доступ сотрудникам сервиса.