Наука и технологии
Сегодня 15:20
Российские хакеры подготовят отчёт о травле в соцсетях для Путина
Потом СПЧ надеется создать кодекс для защиты граждан от травли в интернете
Глава Совета по правам человека (СПЧ) сообщил, что российские хакеры помогут совету подготовить отчёт о травле в соцсетях для президента России Владимира Путина.
Как пишет «Коммерсант», глава СПБ анонсировал создание «цифрового кодекса» России. Для начала совет подготовит доклад для президента о проблемах, с которыми сталкивается общество в эпоху развития компьютерных технологий. К таким проблемам относятся и упомянутая выше травля, и тотальная слежка, и утечки данных. «Цифровой кодекс» должен будет защищать права граждан в «цифровой среде». Пока, по мнению членов совета, российское законодательство не справляется с этой задачей.
В рабочую группу по проекту войдут и члены СПЧ, и хакеры, которые «прекрасно разбираются во взломах и манипуляциях в сети».