Российские хакеры подготовят отчёт о травле в соцсетях для Путина

Как пишет «Коммерсант», глава СПБ анонсировал создание «цифрового кодекса» России. Для начала совет подготовит доклад для президента о проблемах, с которыми сталкивается общество в эпоху развития компьютерных технологий. К таким проблемам относятся и упомянутая выше травля, и тотальная слежка, и утечки данных. «Цифровой кодекс» должен будет защищать права граждан в «цифровой среде». Пока, по мнению членов совета, российское законодательство не справляется с этой задачей.

В рабочую группу по проекту войдут и члены СПЧ, и хакеры, которые «прекрасно разбираются во взломах и манипуляциях в сети».