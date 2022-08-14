Российские хакеры заявили о взломе американского производителя истребителей

«Самое основное, что мы получили, — это сотрудничество с космической корпорацией NASA», — цитируют СМИ хакера. То есть он утверждает, что у Killnet есть документы, подтверждающие, что Lockheed Martin больше 10 лет сотрудничает со спутниковой системой NASA. Документов хакеры, конечно, не предоставили.

Собеседник также назвал ошибочными заявления Lockheed Martin о том, что взлом не дал доступа к информации о сотрудниках.