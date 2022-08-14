Российские хакеры заявили о взломе американского производителя истребителей

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Российские хакеры заявили о взломе американского производителя истребителейГоворят, что добыли более 9 ГБ данных
Хакер из группировки Killnet заявил российским СМИ, что заполучил более 9 ГБ данных в результате взлома сайта американского оборонного предприятия Lockheed Martin, которое производит истребители и реактивные системы залпового огня HIMARS.
«Самое основное, что мы получили, — это сотрудничество с космической корпорацией NASA», — цитируют СМИ хакера. То есть он утверждает, что у Killnet есть документы, подтверждающие, что Lockheed Martin больше 10 лет сотрудничает со спутниковой системой NASA. Документов хакеры, конечно, не предоставили.
Собеседник также назвал ошибочными заявления Lockheed Martin о том, что взлом не дал доступа к информации о сотрудниках.