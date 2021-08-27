Российские кинотеатры начали сдавать в аренду кинозалы с игровыми консолями

Сдавать в аренду кинозалы сеть начала ещё в марте, однако теперь услугу расширили благодаря партнёрству с российским подразделением Microsoft.

В стоимость аренды входит новая консоль Xbox Series S и доступ к библиотеке сервиса Game Pass. Такой тип зала назвали не «Игровым», а «Xbox». Клиенту нужно заранее выбрать игры, которые надо установить на консоль. Цены на услугу начинаются с 5000 рублей за два часа.

Пока аренда доступна только в Москве и Петербурге. Каждому, кто забронирует зал «Xbox», также подарят код с пробной подпиской Game Pass Ultimate на месяц.