Российские кинотеатры нашли способ показывать невыпущенные в стране голливудские фильмы

Как пишет DTF, сначала такую схему стали использовать в кинотеатрах Пермского края. Теперь же это появилось и в других регионах, включая Санкт-Петербург, Казань, Уфу, Волгоградскую область, Саратовскую область, Республику Марий Эл, Красноярский край и Карачаево-Черкесскую Республику.

В частности, кинотеатры предлагают посмотреть фильмы «Морбиус», «Мир юрского периода: Господство», «Миньоны: Грювитация», «Доктор Стрэндж: в мультивселенной безумия» и «Топ Ган: Мэверик». Зрители утверждают, что сеансы проходят в высоком качестве и с полноценным дубляжом. Стоимость билетов на такие спаренные сеансы может быть на 40-100 рублей дороже обычных. По словам зрителей, смотреть российские фильмы после голливудских остаются лишь немногие.

В пермском кинозале «Синема 5» представители написали «Не спрашивайте, как мы это сделали».