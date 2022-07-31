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Российские кинотеатры нашли способ показывать невыпущенные в стране голливудские фильмы

Они отказались объяснять, как им это удалось
После того, как Россия ввела войска на Украину, крупнейшие голливудские студии прекратили выпуск новых блокбастеров в стране. Кинотеатры страны начали придумывать способы выкрутиться из ситуации. В конце июля они запустили спаренные показы — голливудские картины показывают прямо перед отечественными и называют это «бесплатным предсеансовым обслуживанием».
Российские кинотеатры нашли способ показывать невыпущенные в стране голливудские фильмы

Как пишет DTF, сначала такую схему стали использовать в кинотеатрах Пермского края. Теперь же это появилось и в других регионах, включая Санкт-Петербург, Казань, Уфу, Волгоградскую область, Саратовскую область, Республику Марий Эл, Красноярский край и Карачаево-Черкесскую Республику.

В частности, кинотеатры предлагают посмотреть фильмы «Морбиус», «Мир юрского периода: Господство», «Миньоны: Грювитация», «Доктор Стрэндж: в мультивселенной безумия» и «Топ Ган: Мэверик». Зрители утверждают, что сеансы проходят в высоком качестве и с полноценным дубляжом. Стоимость билетов на такие спаренные сеансы может быть на 40-100 рублей дороже обычных. По словам зрителей, смотреть российские фильмы после голливудских остаются лишь немногие.

В пермском кинозале «Синема 5» представители написали «Не спрашивайте, как мы это сделали».

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