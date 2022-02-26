Российские компании исключили с крупнейшей выставки мобильной техники

Российский павильон не будет демонстрировать мобильные продукты в этом году на мероприятии в Барселоне из-за международных санкций, подтвердила GSMA, отраслевая торговая организация, которая устраивает выставку. Также организаторы осудили действия России на Украине.

Какие именно российские компании не допускаются, не сообщили. Организаторы добавили, что санкционные списки пополняются. Однако пока российские компании, например, операторы связи, могут купить специальные выставочные площадки, которые обеспечат их присутствие на MWC.

Напомним, MWC 2020 должна была пройти в Барселоне с 24 по 27 февраля, однако был отменена из-за пандемии коронавируса.