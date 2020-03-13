Российские компании начали переходить на удалённую работу из-за коронавируса

Компания предлагает работникам приходить в офис только по «реальной необходимости». В ином случае стоит работать из дома.

Тех, кто не может работать из дома, Яндекс просит не пользоваться общественным транспортом в часы пик, чтобы доехать до офиса. Компания готова оплачивать сотрудникам поездки на такси и «Яндекс.Драйв».

В Яндексе объяснили, что сейчас ситуация с коронавирусом остаётся в значительной степени неопределённой. Неясно, когда именно организации должны переходить в режим удалённой работы. В компании считают, что уже сейчас чем меньше людей будут собираться вместе в одном помещении, тем лучше.

Сообщается также, что во вторник, 17 марта, Яндекс опробует, как будут работать все сервисы при полном закрытии московских офисов.