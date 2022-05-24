Наука и технологии
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Российские компании начали увольнять украинских разработчиков

Опасаются «диверсий»
РБК сообщил, что российские компании начали увольнять или переводить на более «низкие» должности украинских IT-специалистов. Утверждается, что такое негласное требование идёт от государственных заказчиков.
Российские компании начали увольнять украинских разработчиков

Какие именно компании этим занимаются, не разглашается. Источники говорят, что украинцев увольняют, «опасаясь диверсий». Сообщается, что службы внутренней безопасности в компаниях сейчас «особо пристально следят за сотрудниками, которые сами либо их родственники являются гражданами Украины», и рекомендуют не работать с ними. Это в первую очередь касается тех, у кого есть доступ к критичным для бизнеса данным и сегментам инфраструктуры.

Эксперты отмечают, что ситуация противоречивая. С одной стороны, в России наблюдается дефицит айтишников, с другой — диверсии якобы уже происходят в компаниях.

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