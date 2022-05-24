Российские компании начали увольнять украинских разработчиков

Какие именно компании этим занимаются, не разглашается. Источники говорят, что украинцев увольняют, «опасаясь диверсий». Сообщается, что службы внутренней безопасности в компаниях сейчас «особо пристально следят за сотрудниками, которые сами либо их родственники являются гражданами Украины», и рекомендуют не работать с ними. Это в первую очередь касается тех, у кого есть доступ к критичным для бизнеса данным и сегментам инфраструктуры.

Эксперты отмечают, что ситуация противоречивая. С одной стороны, в России наблюдается дефицит айтишников, с другой — диверсии якобы уже происходят в компаниях.