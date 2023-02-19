Российские компании забросили домены и создали угрозу для людей

Чаще всего компании забрасывают домены, на которых находились временные спецпроекты и промоакции. А вот когда акция заканчивается, за «временный» веб-адрес часто перестают платить. Потом его может перекупить мошенник и создать фишинговую страницу.

Проблема в том, что пользователи чаще воспринимают такие страницы как настоящие. Чтобы не попасться в ловушку, следует проверять информацию об актуальных акциях бренда на его основной странице в интернете или его аккаунтах в социальных сетях. Кроме того, настоящее доменное имя содержит SSL-сертификат. А ещё можно использовать сервис Whois, чтобы определить, кто является владельцем сайта.