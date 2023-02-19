Российские компании забросили домены и создали угрозу для людей

Российские компании забросили домены и создали угрозу для людейРаздолье для мошенников
«Известия» узнали, что крупные российские компании, в том числе банки, сотовые операторы и онлайн-ритейлеры, забросили около пяти тысяч доменов. Проблема в том, что их могут перехватить злоумышленники и использовать для мошеннических схем.
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Чаще всего компании забрасывают домены, на которых находились временные спецпроекты и промоакции. А вот когда акция заканчивается, за «временный» веб-адрес часто перестают платить. Потом его может перекупить мошенник и создать фишинговую страницу.
Проблема в том, что пользователи чаще воспринимают такие страницы как настоящие. Чтобы не попасться в ловушку, следует проверять информацию об актуальных акциях бренда на его основной странице в интернете или его аккаунтах в социальных сетях. Кроме того, настоящее доменное имя содержит SSL-сертификат. А ещё можно использовать сервис Whois, чтобы определить, кто является владельцем сайта.