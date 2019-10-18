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Российские компании заставят отчитаться об использовании иностранного оборудования

Среди них Яндекс, Mail.ru Group и Рамблер
Депутат Госдумы от «Единой России» направил запросы технологическим компаниям и операторам сотовой связи на предоставление информации об использовании иностранного оборудования. Чиновник хочет знать, готовы ли компании к гипотетическому отключению такого оборудования из-за рубежа.

Запросы направили руководителям Яндекса, Рамблера, Mail.ru Group, МТС, Вымпелкома (бренд Билайн), МегаФона и Tele2.

Депутат решил сделать это из-за истории с принудительным отключением иностранного оборудования у Газпрома. Как рассказал чиновник, австрийские компрессоры, используемые компанией, были отключены дистанционно ещё в 2012 году.

Поэтому депутат желает знать, используют ли российские компании оборудование зарубежного производства и «возможна ли ситуация, при которой производитель оборудования способен дистанционно повлиять на его работоспособность».

Чиновник беспокоится о том, что если прозойдёт серьёзный сбой в работе хотя бы одной из компаний, то «мы увидим подобие конца света в отдельно взятой стране».

Стоит отметить, что данный депутат — автор нашумевшего законопроекта об ограничении иностранного владения в крупных технологических компаниях России. Проект прозвали закон «против Яндекса».

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