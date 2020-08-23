Российские космические аппараты будут сами себе «залечивать» дыры

То есть материал способен восстановиться в случае повреждений, например от маленьких метеороидов.

Представитель центра рассказал, что если в таком наноматериале появляется отверстие, то в течение нескольких секунд оно зарастает, «самозалечивается». Материал получился гибким, волокнистым. Его уже проверили во время испытаний.

ТАСС пишет, что центр разрабатывает подобные материалы большей размерности по заказу Роскосмоса. По словам представителей организации, специалисты занимаются разработкой под конкретное изделие. Роскосмос хочет создать межорбитальные транспортные аппараты, которые смогли бы «залечивать» себя сами.

Напомним, на днях на Международной космической станции (МКС) обнаружили утечку воздуха.