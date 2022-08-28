Российские космонавты могут продолжить летать на американских кораблях

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Российские космонавты могут продолжить летать на американских корабляхЕсли ближайшие полеты пройдут успешно
Как сообщил исполнительный директор госкорпорации «Роскосмос» по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалев, опыт перекрестных полетов на МКС (когда российские космонавты летают на американских кораблях и наоборот) может быть продлен, пишет ТАСС.
Продление может произойти, если результат первых трех полетов будет положительным, объясняет Крикалев.
Если опыт реализации будет положительным, то будем продолжать дальше
Сергей Крикалев
Исполнительный директор госкорпорации «Роскосмос» по пилотируемым космическим программам
По его словам, соглашение о перекрестных полетах подписали, дабы повысить устойчивость к возможным нештатным ситуациям.
Чтобы гарантировать присутствие хотя бы одного из наших партнеров на своем сегменте, мы приняли такое решение. Тогда, если возникает такая ситуация, то хотя бы один член экипажа стран-партнеров будет находиться на своем сегменте
Сергей Крикалев
Исполнительный директор госкорпорации «Роскосмос» по пилотируемым космическим программам