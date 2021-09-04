Российские космонавты не смогли подключить сетевой кабель к новому модулю МКС

Об этом стало известно из трансляции NASA. «Новицкий и Дубров сворачивают активность и готовятся вернуться в "Поиск", они перенесут подключение кабеля Ethernet к модулю "Наука" на следующий выход в космос», — привело цитату издание «Известия».

Вчера российские космонавты подключили российский модуль «Наука» к американскому электроснабжению на Международной космической станции (МКС). Также они должны были смонтировать перекидные поручни и подключить кабель Ethernet к модулю «Наука». На это всё им отводилось семь часов работы в открытом космосе.

Следующий выход в открытый космос намечен на 9 сентября. Всего до конца 2022 года космонавты должны будут выйти за пределы МКС 10 раз. Им нужно будет провести работы над российскими модулями «Наука» и «Причал».

Напомним, модуль «Наука» был запущен с космодрома Байконур 21 июля.