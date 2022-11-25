Российские космонавты не вышли в космос из-за неполадки в скафандре

Сегодня, 25 ноября, космонавты Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин должны были выйти в открытый космос, чтобы подготовить радиатор на модуле «Рассвет» к переносу. Однако при подготовке скафандров была нештатная работа насосов в системе охлаждения. Причины этого пока неясны.

Во время выхода в космос космонавты должны были отстыковать электрический кабель, демонтировать заглушку с устройства стыковки и раскрыть четыре замка крепления. После этого им нужно было проконтролировать перенос радиатора манипулятором ERA.

В августе космонавту Артемьеву пришлось досрочно завершить выход в открытый космос из-за проблем с аккумуляторной батареей скафандра.