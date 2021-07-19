Российские космонавты останутся без скафандров

Наука и технологии
Сегодня в 17:19
Российские космонавты останутся без скафандровСтарые становятся непригодными, а новые не готовы
Главный конструктор научно-производственного предприятия «Звезда» Сергей Поздняков сообщил, что у использующихся сейчас скафандров на МКС заканчивается гарантийный срок. Новые же скафандры не готовы из-за бюрократии. Всё это может привести к тому, что российские космонавты потеряют возможность выходить в космос.
Поздняков говорит, что России нужны новые скафандры. Он уже три года убеждает заказчика в этом, но контракт на изготовление скафандров всё ещё не заключен. Причина тому — проблема с согласованиями. «Всё вязнет в бюрократическом болоте», — признал Поздняков. Также он отметил, что если бы Илон Маск узнал о том, какая цепочка согласований требуется, он бы посмеялся.
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин уже заявил, что госкорпорация запустит собственное производство космических скафандров, чтобы составить конкуренцию «Звезде».