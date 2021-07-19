Российские космонавты останутся без скафандров

Поздняков говорит, что России нужны новые скафандры. Он уже три года убеждает заказчика в этом, но контракт на изготовление скафандров всё ещё не заключен. Причина тому — проблема с согласованиями. «Всё вязнет в бюрократическом болоте», — признал Поздняков. Также он отметил, что если бы Илон Маск узнал о том, какая цепочка согласований требуется, он бы посмеялся.

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин уже заявил, что госкорпорация запустит собственное производство космических скафандров, чтобы составить конкуренцию «Звезде».