Российские космонавты вернулись к получению питьевой воды из урины

В твите Вагнера указано, что на днях космонавты поставили «ведро с дистиллированной водой из Системы регенерации воды из урины в Систему регенерации воды из конденсата, которая эту воду переработает в питьевую». Космонавты должны были уже попробовать готовую воду.

Пока система переработки экспериментальная. В штатном режиме она будет использоваться в новом модуле «Наука», который доставят на МКС в 2021 году.

«Российская газета» уточняет, что технология переработки мочи в воду существует давно. Но космонавты не пьют постоянно такую воду (которая после превращений получается очень чистая). Ранее она шла на технические нужды.

Однако, по словам учёных, создание замкнутых систем жизнеобеспечения экипажа крайне важно для долговременных космических станций.