Российские космонавты впервые озвучили вид из космоса для незрячих

Тифлокомментирование — это методика, которая описывает визуальные сцены словами, заменяя зрительные образы подробными объяснениями.

Космонавты прошли специальное обучение, чтобы точно и понятно передавать свои впечатления о Земле из космоса. Они описали горы, пустыни и атмосферу нашей планеты, учитывая скорость МКС — около 8 км/с.

Проект реализован Роскосмосом совместно с программой «Особый взгляд» Фонда «Искусство, наука и спорт». До конца 2025 года планируется выпустить серию роликов с тифлокомментариями, в том числе о стартах ракет с Байконура и работе модулей МКС.