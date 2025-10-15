Наука и технологии
Опубликовано 15 октября 2025, 16:35
1 мин.

Российские космонавты впервые озвучили вид из космоса для незрячих

И слабовидящих
15 октября, в Международный день Белой трости, российские космонавты на МКС Сергей Рыжиков, Алексей Зубрицкий и Олег Платонов сделали космос доступным для незрячих и слабовидящих людей. Они озвучили свои наблюдения с помощью тифлокомментариев.
Тифлокомментирование — это методика, которая описывает визуальные сцены словами, заменяя зрительные образы подробными объяснениями.

Космонавты прошли специальное обучение, чтобы точно и понятно передавать свои впечатления о Земле из космоса. Они описали горы, пустыни и атмосферу нашей планеты, учитывая скорость МКС — около 8 км/с.

Проект реализован Роскосмосом совместно с программой «Особый взгляд» Фонда «Искусство, наука и спорт». До конца 2025 года планируется выпустить серию роликов с тифлокомментариями, в том числе о стартах ракет с Байконура и работе модулей МКС.