Российские крылатые ракеты разгонят до гиперзвуковой скорости

Сверхзвуковой диапазон начинается от 1230 км/ч и заканчивается на 6150 км/ч. Гиперзвуковыми уже называют скорости от 6150 км/ч до 12 300 км/ч. Генеральный конструктор рассказал, что увеличение скорости ракет до гиперзвука — общая тенденция в их совершенствовании. Помимо этого, у крылатых ракет увеличат дальность действия и их универсальность с точки зрения целей и пусковых платформ.

В частности, модернизировать хотят противокорабельные сверхзвуковые крылатые ракеты среднего радиуса действия П-800 «Оникс». Эти ракеты, наряду с «Цирконами», «Калибрами» и «Уранами», в ближайшее десятилетие должны вытеснить большинство устаревших аналогов в ВМФ России.