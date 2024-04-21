Российские «летающие танки» и тяжелые огнеметы получили усиленную защиту

«Руководитель предприятия доложил генералу армии Сергею Шойгу, что в соответствии с его поручением повышена защищенность бронетехники при ее подготовке к отправке в зону проведения спецоперации», — говорится в сообщении.

Минобороны ранее сообщило, что модернизированные танки Т-80БВМ, которые называют «летающими танками», начали получать камуфляжный комплекс «Накидка» и защитный козырек на башню уже на конвейере. А до этого стало известно, что системы ТОС-1А и ТОС-2 получили решетчатые экраны, закрывающие пакеты направляющих с ракетами от беспилотников FPV и боеприпасами, сбрасываемыми с беспилотников. Гусеничный ТОС-1А был дополнительно оснащен динамической защитой «Реликт».