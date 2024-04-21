Войти
Продолжая, Вы принимаете Условия и Политику конфиденциальности Rambler&Co ID
Наука и технологии
Опубликовано 21 апреля 2024, 23:15
1 мин.

Российские «летающие танки» и тяжелые огнеметы получили усиленную защиту

И не только
Предприятие «Омсктрансмаш» усилило защиту танков Т-80БВМ и систем термобарического вооружения ТОС-1А и ТОС-2 перед отправкой в зону проведения специальных военных операций (ЗВО). Об этом сообщило Министерство обороны РФ в Telegram по итогам посещения завода главой ведомства Сергеем Шойгу. Их слова передает Лента.ру.
Российские «летающие танки» и тяжелые огнеметы получили усиленную защиту
© Ferra

«Руководитель предприятия доложил генералу армии Сергею Шойгу, что в соответствии с его поручением повышена защищенность бронетехники при ее подготовке к отправке в зону проведения спецоперации», — говорится в сообщении.

Минобороны ранее сообщило, что модернизированные танки Т-80БВМ, которые называют «летающими танками», начали получать камуфляжный комплекс «Накидка» и защитный козырек на башню уже на конвейере. А до этого стало известно, что системы ТОС-1А и ТОС-2 получили решетчатые экраны, закрывающие пакеты направляющих с ракетами от беспилотников FPV и боеприпасами, сбрасываемыми с беспилотников. Гусеничный ТОС-1А был дополнительно оснащен динамической защитой «Реликт».

Источник:Лента.ру
Автор:Максим Многословный
Теги:
#оружие
,
#защита
,
#Россия
,
#Минобороны