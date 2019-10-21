Наука и технологии
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Российские «летающие танки» удивили сербов
На самом деле, это ударные вертолёты Ми-35М
Под Белградом прошёл военный смотр, приуроченный к 75-летию освобождения города от фашистов. Поэтому в Сербию прибыла российская военная техника. Особенно сербов удивили ударные вертолёты Ми-35М, которые прозвали «летающими» танками.
Эти аппараты участвовали в динамическом смотре авиации. Как указали сербские СМИ, технологические новшества Ми-35М увеличивают эффективность вертолёта в два раза по сравнению с его предшественником Ми-24/Ми-25.
Ми-35М предназначен для уничтожения бронетанкового вооружения и техники, огневой поддержки сухопутных войск, эвакуации раненых и перевозки грузов. Вес его равен 11 тоннам. Стоит отметить, что у Сербии самыми тяжёлыми вертолётами являются купленные у Москвы Ми-17В-5. Их вес составляет примерно тонну.
Впрочем до конца года в Белград должны поступить четыре единицы Ми-35М.
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