Российские лунные и марсианские экипажи получат космический батут

Для длительных космических полётов на Луну и Марс для космонавтов разработают настоящий «тренажёрный зал». Об этом сообщило информационное агентство ТАСС со ссылкой на доктора биологических наук Елену Фомину, заведующую лабораторией профилактики гипогравитационных нарушений Института медико-биологических проблем РАН.

Для космоса готовят виброплатформу, эллипсоид и даже тренажёр для прыжков. Фомина пояснила: «Еще мы предлагаем разработать тренажер, который обеспечит нам прыжки. Уже есть его предварительное название - "Кенгуру". Пока не сформирован окончательный облик тренажера. Необходимо разработать систему виброизоляции».

Тренажёр-виброплатформа был опробован в ходе эксперимента «Марс-500». Участники ежедневно выполняли на виброплатформе простые упражнения, а два раза в неделю добавлялся специальный утяжелитель-жилет. Фомина характеризовала его как тренажёр «для ленивых».

Фомина отметила: «В целом, мы хотим предоставить космонавтам возможность выбора тренажеров для занятий в длительном космическом полете. Если вы приходите в тренажерный зал, то вам хочется позаниматься на разных тренажерах, а если у вас всего одна беговая дорожка, то это не интересно».