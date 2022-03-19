Российские магазины начали снижать цены на «социально значимую» технику

ФАС заявила о недопустимости необоснованного повышения цен. Оправданием не может быть и возможное увеличение спроса на товары.

Служба рассказала, что запросила у ООО «Технопарк-Центр» письменные пояснения о причинах и условиях роста цен на бытовую технику и электронику с февраля 2022 года. Расследование началось после жалоб граждан на необоснованный рост цен.

На запрос ФАС магазин ответил, что дело в увеличении денежных обязательств и расходов. Однако ритейлер всё равно зафиксировал цены на ряд социально значимых товаров на уровне февраля 2022 года. Посмотреть полный перечень такой продукции можно на официальном сайте «Технопарка».