Российские магазины начали снижать цены на «социально значимую» технику

Наука и технологии
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Российские магазины начали снижать цены на «социально значимую» техникуПосле проверок ФАС
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) заставила интернет-магазин «Технопарк» снизить цены на «социально значимую» технику.
ФАС заявила о недопустимости необоснованного повышения цен. Оправданием не может быть и возможное увеличение спроса на товары.
Служба рассказала, что запросила у ООО «Технопарк-Центр» письменные пояснения о причинах и условиях роста цен на бытовую технику и электронику с февраля 2022 года. Расследование началось после жалоб граждан на необоснованный рост цен.
На запрос ФАС магазин ответил, что дело в увеличении денежных обязательств и расходов. Однако ритейлер всё равно зафиксировал цены на ряд социально значимых товаров на уровне февраля 2022 года. Посмотреть полный перечень такой продукции можно на официальном сайте «Технопарка».