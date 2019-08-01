Российские магазины начнут штрафовать за введение покупателей в заблуждение

А точнее, продукцию с содержанием растительных жиров вместо животных. Отделять их визуально магазины обязаны уже с 1 июля. Роспотребнадзор рекомендует раскладывать такие товары по отдельным полкам, чтобы люди не взяли их случайно. Сами ритейлеры считают, что достаточно просто сделать соответствующие надписи на ценниках: есть в товаре заменители молочных жиров или нет.

Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) уточнила, что для визуального разделения могут использоваться также цвет ценников и плакаты в торговом зале. Лучше всего, если правила будут системными, а подход к их исполнению одинаковым везде.