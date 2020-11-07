Российские магазины пообещали, что будут сдерживать цены до Нового года

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на АКОРТ. Представители ассоциации рассказали, что ориентируются на снижающуюся покупательную способность населения и планируют сдерживать цены. Магазины готовы придерживаться этого сценария, несмотря на существенные издержки торговли из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.

Также в АКОРТ отметили, что запросы производителей и поставщиков на изменение закупочных цен рассматриваются в индивидуальном порядке и даже с участием ФАС. В любом случае, если магазины и пойдут на повышение закупочных цен, они будут максимально сдерживать цену для потребителя.

Однако стоит понимать, что изменения цен на отдельные категории товаров могут быть, но они являются сезонными.