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Российские магазины пообещали, что будут сдерживать цены до Нового года
Изменения если и будут, то сезонные
Российские магазины-члены Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ), среди которых есть DNS и группа «М.Видео-Эльдорадо», намерены сдерживать цены на товары до Нового года. До конца 2020 стоимость продуктов не будет меняться по какому-то новому сценарию.
Об этом пишет ТАСС со ссылкой на АКОРТ. Представители ассоциации рассказали, что ориентируются на снижающуюся покупательную способность населения и планируют сдерживать цены. Магазины готовы придерживаться этого сценария, несмотря на существенные издержки торговли из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
Также в АКОРТ отметили, что запросы производителей и поставщиков на изменение закупочных цен рассматриваются в индивидуальном порядке и даже с участием ФАС. В любом случае, если магазины и пойдут на повышение закупочных цен, они будут максимально сдерживать цену для потребителя.
Однако стоит понимать, что изменения цен на отдельные категории товаров могут быть, но они являются сезонными.