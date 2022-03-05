Российские магазины заморозили цены на технику

В список товаров с зафиксированными ценами вошли: цифровая техника (смартфоны, планшеты, сотовые телефоны, наушники, электронные книги), компьютерная техника (ноутбуки, мониторы, сетевое оборудование), техника для дома (телевизоры, сплит-системы и вентиляторы, утюги и гладильные доски, пылесосы, стиральные и сушильные машины, швейные машины), товары для приготовления и хранения еды (микроволновые печи, миксеры, блендеры, электрочайники, мультиварки, мясорубки, хлебопечки, посуда, холодильники, морозильники, электрические, газовые и настольные плиты, встраиваемые духовые шкафы, посудомоечные машины и варочные панели).

Все эти товары доступны в большинстве из 370 городов присутствия компании. Заморозка цен будет действовать до конца марта 2022 года и может быть продлена.