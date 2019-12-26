Российские математики придумали способ избавиться от пробок на дорогах

Один из авторов работы объяснил, что сейчас в России задача организации дорожного движения лежит на плечах транспортных инженеров. Но они могут добиваться лишь локальных улучшений, что приводит просто к возникновению пробок в других местах.

Решить эту проблему может математика. Учёные руководствовались принципами, сформулированными ещё в 1952 году. Согласно первому из них, моделировать трафик, нужно исходя из эгоистического поведения водителей. Второй гласит о том, что существует возможность директивного управления всеми транспортными средствами.

Авторы работы делают упор на первом принципе. Они считают, что на поведение водителей можно влиять через изменение дорожной инфраструктуры. Кроме того, на управление транспортными потоками оказывают сильное воздействие навигационные системы автовладельцев. Математики уверены, что наилучшим решением будет использование единой системы.

Ещё одно решение для оптимизации трафика заключается в расширении или сужении дорожного полотна.

«Используя математический подход, мы доказали, что оптимальный способ улучшения топологии улично-дорожной сети заключается в максимально возможном расширении дорожного полотна кратчайших маршрутов следования между выявленными пунктами отправления и прибытия водителей», — говорят учёные.