Российские математики решили задачу, над которой мир бился 57 лет

Опубликовано 05 июля 2025, 07:251 мин.
Российские математики решили задачу, над которой мир бился 57 летОдна из «вечных» проблем
Учёные из нижегородского кампуса Высшей школы экономики — Олег Галкин и Иван Ремизов — нашли решение одной из старейших задач в математике. Речь идёт о методе американского математика Пола Чернова, предложенном в 1968 году, который помогает приближённо рассчитывать сложные процессы, важные, например, для квантовой физики.
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Хотя метод Чернова и позволял получать точный результат, ранее было непонятно, насколько быстро можно его достичь. Российские исследователи впервые вывели точные оценки скорости — то есть, насколько быстро приближённые вычисления сходятся к нужному результату.
Чтобы объяснить суть задачи, учёные сравнивают её с рецептом: Чернов описал, как готовить, но не указал точные пропорции и время. Теперь эта «кулинарная» неопределённость устранена: стало ясно, какие параметры выбирать, чтобы всё работало быстро и эффективно.
Это открытие поможет ускорить математические расчёты в таких областях, как квантовая механика, передача тепла и моделирование сложных систем, где важна точность и скорость вычислений.