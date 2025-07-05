Российские математики решили задачу, над которой мир бился 57 лет

Хотя метод Чернова и позволял получать точный результат, ранее было непонятно, насколько быстро можно его достичь. Российские исследователи впервые вывели точные оценки скорости — то есть, насколько быстро приближённые вычисления сходятся к нужному результату.

Чтобы объяснить суть задачи, учёные сравнивают её с рецептом: Чернов описал, как готовить, но не указал точные пропорции и время. Теперь эта «кулинарная» неопределённость устранена: стало ясно, какие параметры выбирать, чтобы всё работало быстро и эффективно.

Это открытие поможет ускорить математические расчёты в таких областях, как квантовая механика, передача тепла и моделирование сложных систем, где важна точность и скорость вычислений.