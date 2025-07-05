Наука и технологии
Опубликовано 05 июля 2025, 07:25
1 мин.

Российские математики решили задачу, над которой мир бился 57 лет

Одна из «вечных» проблем
Учёные из нижегородского кампуса Высшей школы экономики — Олег Галкин и Иван Ремизов — нашли решение одной из старейших задач в математике. Речь идёт о методе американского математика Пола Чернова, предложенном в 1968 году, который помогает приближённо рассчитывать сложные процессы, важные, например, для квантовой физики.
Российские математики решили задачу, над которой мир бился 57 лет

© Ferra.ru

Хотя метод Чернова и позволял получать точный результат, ранее было непонятно, насколько быстро можно его достичь. Российские исследователи впервые вывели точные оценки скорости — то есть, насколько быстро приближённые вычисления сходятся к нужному результату.

Чтобы объяснить суть задачи, учёные сравнивают её с рецептом: Чернов описал, как готовить, но не указал точные пропорции и время. Теперь эта «кулинарная» неопределённость устранена: стало ясно, какие параметры выбирать, чтобы всё работало быстро и эффективно.

Это открытие поможет ускорить математические расчёты в таких областях, как квантовая механика, передача тепла и моделирование сложных систем, где важна точность и скорость вычислений.

Источник:ТАСС
Автор:Максим Многословный
Теги:
#В России
,
#математика