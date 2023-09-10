Российские минные поля нестандартной глубины назвали проблемой ВСУ

По мнению аналитиков, Украина испытывает трудности с эффективным разминированием российских минных полей, поскольку их глубина теперь может достигать 500 метров. «Стандартное российское минное поле имеет глубину около 120 метров, но россияне обнаружили, что Украина может ликвидировать такие поля советской установкой "УР-77 Метеорит" или американской M58 MICLIC», - говорится в публикации.

Кроме того, журналисты подчеркивают, что минные поля защищаются от разминирования минометным огнем, артиллерией и ударами авиации с боевых вертолетов.