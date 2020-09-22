Российские морпехи получат новые боевые машины

Как пишет издание «Известия», новые БМП-3Ф радикально усилят морскую пехоту. Машинам предстоят испытания на учениях «Кавказ-2020», а затем будет принято решение об их постановке на вооружение.

Во время учений БМП-3Ф будут действовать на Каспийском побережье. Данная машина является модификацией самой современной из принятых на вооружение боевой машины пехоты БМП-3. В отличие от стандартной версии БМП-3Ф имеет повышенную плавучесть.

Машина оснащена 100-миллиметровой пушкой 2А40, 30-миллиметровой автоматической пушкой 2А42 и тремя 7,62-миллиметровыми пулеметами. Журналисты отмечают, что БМП-3 имеет самую крепкую броню. В лобовой проекции она выдерживает попадание 30-миллиметрового снаряда.

Военный историк Дмитрий Болтенков отметил, что с БМП-3 огневая мощь подразделений морской пехоты вырастет в разы.