Российские музыканты решили претендовать на IT-льготы

Российские музыканты решили претендовать на IT-льготыНо для этого нужно соответствовать требованиям по доходам
Национальная федерация музыкальной индустрии (НФМИ) обратилась с просьбой включить музыкальные лейблы в список организаций, которые могут получить аккредитацию ИТ-компаний, передают «Ведомости» со ссылкой на письмо НФМИ министру цифрового развития России Максуту Шадаеву.
В НФМИ пояснили, что основным источником дохода для музыкальных лейблов является предоставление прав на распространение музыкального контента через потоковые сервисы, что предполагает использование компьютерных программ и баз данных. Эксперты считают этот шаг логичным, поскольку музыкальные лейблы используют инструменты для создания и обработки цифрового контента.
Однако для получения налоговых льгот лейбл должен доказать, что не менее 70% его доходов поступает от деятельности в сфере информационных технологий. Юристы выразили сомнение в возможности такого шага.