Российские музыканты решили претендовать на IT-льготы

В НФМИ пояснили, что основным источником дохода для музыкальных лейблов является предоставление прав на распространение музыкального контента через потоковые сервисы, что предполагает использование компьютерных программ и баз данных. Эксперты считают этот шаг логичным, поскольку музыкальные лейблы используют инструменты для создания и обработки цифрового контента.

Однако для получения налоговых льгот лейбл должен доказать, что не менее 70% его доходов поступает от деятельности в сфере информационных технологий. Юристы выразили сомнение в возможности такого шага.