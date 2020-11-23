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Российские огнемёты «Буратино» и «Солнцепёки» сделают опаснее
Их ждёт серьёзная модернизация
Издание «Известия» узнало, что российские тяжёлые огнемётные системы (ТОС) «Буратино» и «Солнцепёк» сделают опаснее. Машинам увеличат огневую мощь, защищённость и подключат их к «военному интернету».
«Военный интернет» — это закрытый сегмент передачи данных, который позволит интегрировать огнемёты в современные автоматизированные системы управления (АСУ) тактического звена. ТОС смогут в режиме реального времени получать координаты целей, данные по боевым задачам и маршрутам.
Помимо этого огнемётные системы получат новые боеприпасы. Благодаря им дальность поражения «Буратино» увеличится до 15 километров (было 6 километров).
Эксперты считают, что улучшенные ТОС станут одними из самых опасных машин и значительно увеличат возможности российских войск на поле боя в будущем.