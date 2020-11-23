Российские огнемёты «Буратино» и «Солнцепёки» сделают опаснее

«Военный интернет» — это закрытый сегмент передачи данных, который позволит интегрировать огнемёты в современные автоматизированные системы управления (АСУ) тактического звена. ТОС смогут в режиме реального времени получать координаты целей, данные по боевым задачам и маршрутам.

Помимо этого огнемётные системы получат новые боеприпасы. Благодаря им дальность поражения «Буратино» увеличится до 15 километров (было 6 километров).

Эксперты считают, что улучшенные ТОС станут одними из самых опасных машин и значительно увеличат возможности российских войск на поле боя в будущем.