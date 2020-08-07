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Российские онлайн-сервисы пожаловались на нечестное поведение Яндекса
Явно продвигает свои сервисы в поисковике
Российские онлайн-сервисы, в том числе Avito, «Туту.ру» и ЦИАН, пожаловались на нечестное поведение Яндекса в Федеральную антимонопольную службу (ФАС). Игроков рынка возмущает специальный виджет Яндекса в поисковой выдаче, который заставляет пользователя переходить на сервисы компании.
Жалобу в ФАС направили ivi, Avito, ЦИАН, «Профи.ру», «Туту.ру», Drom.ru, 2ГИС и Zoon. Они считают, что Яндекс злоупотребляет своим доминирующим положением. В основном в жалобе речь идёт о спецэлементе выдачи поисковой системы Яндекс, доступ к которому имеют только сервисы компании. Элемент позволяет пользователям искать билеты, квартиры, объявления без перехода на отдельную страницу.
Онлайн-сервисы утверждают, что виджет «обходит общие правила ранжирования в поиске, не показывает наиболее релевантный запросу ответ и явно привлекает внимание пользователя». То есть Яндекс переманивает себе клиентов.