Российские онлайн-сервисы пожаловались на нечестное поведение Яндекса

Жалобу в ФАС направили ivi, Avito, ЦИАН, «Профи.ру», «Туту.ру», Drom.ru, 2ГИС и Zoon. Они считают, что Яндекс злоупотребляет своим доминирующим положением. В основном в жалобе речь идёт о спецэлементе выдачи поисковой системы Яндекс, доступ к которому имеют только сервисы компании. Элемент позволяет пользователям искать билеты, квартиры, объявления без перехода на отдельную страницу.

Онлайн-сервисы утверждают, что виджет «обходит общие правила ранжирования в поиске, не показывает наиболее релевантный запросу ответ и явно привлекает внимание пользователя». То есть Яндекс переманивает себе клиентов.